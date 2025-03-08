Федеральный суд в Миссури признал правительство Китая ответственным за ошибки, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2 и началом пандемии. Он удовлетворил соответствующий иск генпрокурора Миссури и наложил на Пекин штраф в размере 24 млрд долларов, пообещав обеспечить его путем изъятия китайских активов, сообщает в пятницу, 7 марта, The New York Times.
По мнению судьи Стивена Лимбо, власти Китая „вводили мир в заблуждение“ относительно опасности и масштабов распространения коронавируса и „предпринимали монополистские меры по накоплению средств индивидуальной защиты“. Эти действия привели к тому, что США не отреагировали на начало пандемии на ранней стадии и не закупили достаточное количество необходимого оборудования для медицинских работников.
В свою очередь официальные лица КНР заявили, что не согласны с решением суда в Миссури. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решение суда. „Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом“, - указал он.
Первый иск американского штата против Китая из-за пандемии
Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. В апреле 2020 года генеральный прокурор штата Эрик Шмитт заявил, что Пекин „лгал“ миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе. „В Миссури последствия вируса очень реальны - тысячи заражены, многие погибли“, - заявил Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно элементарно накормить свои семьи.
Иск, направленный в суд штата Миссури, был адресован правительству КНР, коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань. По словам прокурора, китайские власти „вводили общественность в заблуждение“, „скрывали важную информацию“, „отрицали факты заражения от человека к человеку“ и даже „прятали защитное снаряжение“. Эту эпидемию, заявил Шмитт, вполне „можно было предотвратить“.
В конце 2025 года Конгресс США объявил о результатах расследования причин начала пандемии COVID-19, унесшей жизни 1,1 млн граждан страны. В 520-страничном отчете говорится о вероятном лабораторном происхождении вируса. SARS-CoV-2 , скорее всего, появился в результате“ утечки из „лаборатории или в ходе исследований“ в Уханьском институте вирусологии, считают авторы документа. По их данным, у вируса есть биологические характеристики, которых нет в природе.