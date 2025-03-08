Суд в США требует от Китая 24 млрд долларов из-за пандемии

В свою очередь официальные лица КНР заявили, что не согласны с решением суда в Миссури. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решение суда. „Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом“, - указал он.

Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. В апреле 2020 года генеральный прокурор штата Эрик Шмитт заявил, что Пекин „лгал“ миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе. „В Миссури последствия вируса очень реальны - тысячи заражены, многие погибли“, - заявил Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно элементарно накормить свои семьи.