Суд в Польше заподозрил премьер-министра Дональда Туска в организации госпереворота

Председатель польского Конституционного суда Богдан Свенчковский в конце января подал в прокуратуру страны уведомление, в котором изложил суть обвинения. По мнению Свенчковского, с декабря 2023 года Туск и другие высокопоставленные чиновники „в составе организованной преступной группировки“ меняют конституционный строй Польши в том числе с помощью насилия и угроз. Документ был опубликован накануне.

В ответ на сообщение о расследовании Туск опубликовал в соцсети X видео, на котором он играет в пинг-понг. Ролик он сопроводил подписью „Государственный переворот“ и смеющимся эмодзи. На видео политику сообщают о подозрениях в попытке изменить конституционный строй страны, на что тот, отбивая мячик, говорит: „Да ладно, у нас тут вопросы посерьёзнее“.