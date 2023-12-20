Суд в Москве оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей

Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторное неудаление из YouTube материалов, содержащих информацию, запрещенную в России, сообщила пресс-служба Московских судов в среду, 20 декабря.

Как следует из материалов дела, речь идет о неудалении информации, касающиеся войны России против Украины, "экстремистском контенте" и "распространении ЛГБТ-пропаганды". Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.

Юрист во время заседания просил истребовать сведения о полномочиях должностных лиц, составивших протокол, а также вызвать для допроса сотрудников Роскомнадзора, с участием которых были составлены скриншоты, поскольку на скриншотах имеются разночтения в дате и времени, которые были проставлены машиной и вручную, но судья ему отказала.

Уже третий оборотный штраф

Это уже третий оборотный штраф, назначенный американскому интернет-концерну за неудаление запрещенных в России материалов.