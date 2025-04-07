Суд смягчил приговор осужденному в России американцу Блэку

Приговор гражданину США Гордону Блэку в Приморье

Суд признал американского военнослужащего Гордона Блэка виновным по делу об угрозе убийством и краже в июне 2024 года. Мужчина был в мае задержан во Владивостоке, куда он приехал, чтобы навестить россиянку Александру Ващук, с которой он познакомился в ходе службы в Южной Корее через приложение по поиску знакомств. Согласно материалам дела, между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил девушку за шею, что Ващук восприняла как „реальную угрозу своей жизни“.