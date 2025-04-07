Суд смягчил приговор осужденному в России американцу Блэку

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание для военнослужащего США Гордона Блэка, сообщило в понедельник, 7 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на решение суда. „Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту „в“ части второй статьи 158 Уголовного кодекса до трех лет и двух месяцев лишения свободы“, - привело агентство решение судьи. Изначально Первомайский районный суд Владивостока приговорил американского солдата к 3 годам и 9 месяцам колонии.
В конце октября 2024 года американец заявил, что не собирается просить об освобождении, так как считает необходимым подчиняться российскому законодательству, писало агентство РИА „Новости“. При этом Блэк сообщил, что надеется на обмен. Ранее в Пентагоне, комментируя произошедшее, заявили, что ему посещать Владивосток не разрешали и любые несогласованные поездки американских военнослужащих в Россию строго запрещены. На тот момент представитель американского ведомства Сабрина Сингх подчеркнула, что Блэк поехал во Владивосток по личным причинам, хотя любые несогласованные поездки военных в Россию строго запрещены.
Приговор гражданину США Гордону Блэку в Приморье
Суд признал американского военнослужащего Гордона Блэка виновным по делу об угрозе убийством и краже в июне 2024 года. Мужчина был в мае задержан во Владивостоке, куда он приехал, чтобы навестить россиянку Александру Ващук, с которой он познакомился в ходе службы в Южной Корее через приложение по поиску знакомств. Согласно материалам дела, между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил девушку за шею, что Ващук восприняла как „реальную угрозу своей жизни“.
Американца также обвинили в краже из кошелька потерпевшей 10 тысяч рублей. По первому пункту максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы, по второму - до двух лет. Обвинение просило приговорить Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии. Сам мужчина отрицал факт избиения девушки. Что касается обвинения в краже, то защита американца настаивала, что ему не было смысла воровать 10 тысяч рублей, поскольку его зарплата - 7 тысяч долларов США.
На момент задержания Блэку было 34 года. Начальство отправило его в Южную Корею в командировку, по окончании службы он должен был вернуться в США, но перед возвращением решил заехать во Владивосток для встречи со своей знакомой. После объявления первичного приговора Гордон Блэк заявил, что „за время, которое провел в тюрьме, он потерял карьеру, не может увидеть своих детей“, а потерпевшей посоветовал пройти терапию по сдерживанию агрессии.