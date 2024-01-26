Суд продлил арест журналисту Эвану Гершковичу

Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта прошлого года.
Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
Подробности обвинения не приводятся.
Правительство США и The Wall Street Journal категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.
Госдепартамент США объявил Гершковича "неправомерно задержанным".
"Голос Америки"
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