Суд освободил отстраненного президента Южной Кореи

Суд в Южной Корее постановил освободить из-под стражи отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже из-за объявления в стране военного положения, сообщает агентство „Рёнхап“. В пятницу, 7 марта, Центральный районный суд Сеула удовлетворил ходатайство защиты и отменил выданный ранее ордер на арест.
Отмена предварительного заключения отстраненного президента представляется „целесообразной“, чтобы развеять сомнения относительно законности судебного разбирательства в отношении Юна, заявил суд.
Как отмечает AFP со ссылкой на адвоката южнокорейского президента Сок Дон Хёна, что тот Юн не освобожден из-под стражи. Это произойдет только в том случае, если прокуратура откажется от права на апелляцию и только по прошествии предусмотренного для этого семидневного срока.
Юн отстранен от власти после введения военного положения
В середине декабря парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.
В отношении отстраненного президента начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. После того как он трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого, суд выдал ордер на его арест. 15 января Юн Сок Ёль был взят под стражу в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны.