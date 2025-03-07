Суд освободил отстраненного президента Южной Кореи

Юн отстранен от власти после введения военного положения

В отношении отстраненного президента начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. После того как он трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого, суд выдал ордер на его арест. 15 января Юн Сок Ёль был взят под стражу в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны.