2025.03.07 15:16

Суд освободил отстраненного президента Южной Кореи

 
Deutsche Welle
Teismas atšaukė nušalinto Pietų Korėjos prezidento arešto orderį, bet jis dar lieka už grotų
Teismas atšaukė nušalinto Pietų Korėjos prezidento arešto orderį, bet jis dar lieka už grotų
ФОТО: Yao Qilin | Scanpix

Суд в Сеуле удовлетворил ходатайство защиты Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже из-за объявления в стране военного положения. Он будет освобожден, если прокуратура не подаст апелляцию.

Суд в Южной Корее постановил освободить из-под стражи отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже из-за объявления в стране военного положения, сообщает агентство „Рёнхап“. В пятницу, 7 марта, Центральный районный суд Сеула удовлетворил ходатайство защиты и отменил выданный ранее ордер на арест.

Отмена предварительного заключения отстраненного президента представляется „целесообразной“, чтобы развеять сомнения относительно законности судебного разбирательства в отношении Юна, заявил суд.

Как отмечает AFP со ссылкой на адвоката южнокорейского президента Сок Дон Хёна, что тот Юн не освобожден из-под стражи. Это произойдет только в том случае, если прокуратура откажется от права на апелляцию и только по прошествии предусмотренного для этого семидневного срока.

Юн отстранен от власти после введения военного положения

В середине декабря парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.

В отношении отстраненного президента начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. После того как он трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого, суд выдал ордер на его арест. 15 января Юн Сок Ёль был взят под стражу в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны.

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