Суд ООН отклонил иск Никарагуа к ФРГ по делу о геноциде

Германия не обязана прекращать помощь Израилю, в том числе через экспорт оружия, постановил суд в Гааге. В то же время суд ООН отклонил просьбу Германии о прекращении судебного разбирательства.

Иск Никарагуа против Германии

В иске Никарагуа против Германии, слушания по которому прошли 8-9 апреля в Международном суде ООН, утверждается, что Германия, оказывая Израилю военную помощь, "не выполнила своего обязательства по предотвращению геноцида, совершенного и совершаемого в отношении палестинского народа" и, таким образом, "способствовала совершению геноцида в нарушение конвенции" и других элементов международного права.

В иске также содержалась просьба к суду принять "временные меры" в отношении Германии, которые могли бы привести к приостановке военной помощи Берлина Израилю.