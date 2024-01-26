Суд ООН обязал Израиль принять меры предотвращения геноцида

Международный суд ООН в пятницу, 26 января, огласил решение о предупредительных мерах по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Суд в Гааге обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа.