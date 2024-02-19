Суд ООН изучит действия Израиля на палестинских территориях

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2022 года обратилась в Международный суд всемирной организации с просьбой оценить правовые последствия, "вытекающие из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Речь идет в том числе о "продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение", приводит агентство AFP выдержки из запроса Генассамблеи ООН. Кроме того, от суда в Гааге ждут ответа на вопрос, какие последствия сложившаяся ситуация несет для Организации Объединенных Наций и других стран.

Консультативное заключение Международного суда ООН не является обязательным к исполнению. Процесс пройдет на фоне растущего международного юридического давления на Израиль из-за его военной операции в секторе Газа в ответ на нападение радикального исламистского движения ХАМАС.

Шестидневная война 1967 года