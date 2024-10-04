Суд обязал страны ЕС признавать смену пола в любой из них

Суд Европейского Союза в Люксембурге обязал все государства ЕС признавать смену имени и гендерного маркера в документах, выданных в любой из этих стран. Отказ признавать такие изменения и вносить их в официальные документы противоречит законам Евросоюза, говорится в постановлении суда, обнародованном в пятницу, 4 октября.

Прецедентным стало дело трансгендерного мужчины - гражданина Румынии и Великобритании. Гендерный переход он осуществил в Великобритании в 2020 году, когда та еще была членом Евросоюза. В британских документах ему сменили имя и гендерный маркер, однако власти Румынии отказывались выдавать новое, „мужское“ свидетельство о рождении. Теперь Европейский суд в Люксембурге признал этот отказ незаконным.