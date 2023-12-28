Суд Мичигана не дисквалифицировал Трампа как кандидата

Иск группы избирателей, настаивавших на том, что Трамп потерял право быть кандидатом в президенты согласно 14-й поправке к Конституции, запрещающей занимать выборные и государственные должности людям, участвовавшим в антигосударственном мятеже, был отвергнут судами в Мичигане на основании тезиса о том, что дисквалификация кандидата в президенты - вопрос политический, а не юридический. В решении Верховного суда Мичигана говорится, что "суд не убежден, что поднятые в иске вопросы должны рассматриваться судом".

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social приветствовал решение суда, назвав иск своих оппонентов "жалкой игрой с целью фальсифицировать выборы". Представители истцов заявили, что решение суда не исключает возвращения к вопросу об исключении имени Трампа из избирательных бюллетеней "на более поздней стадии".