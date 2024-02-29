Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз

Суд Иллинойса в четверг, 29 февраля, запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, чтобы баллотироваться в президенты в этом штате. Судья Трейси Портер вынесла соответствующее решение, сославшись на 14-ю поправку конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они участвовали в мятеже. Иск к экс-президенту подала адвокатская группа Free Speech For People ("Свобода слова для людей").

Вступление решения в силу отложено, чтобы дать адвокатам Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд. Они должны это сделать до пятницы, 1 марта. Предвыборный штаб Трампа уже назвал решение суда неконституционным.