Суд Евросоюза отменил санкции в отношении миллиардеров Авена и Фридмана

В обосновании решения о санкциях говорилось, что Авен и Фридман оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения государственного уровня, и поддерживали действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Российские миллиардеры это отрицают.