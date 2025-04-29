Суд ЕС: "Золотые паспорта" Мальты нарушают право Евросоюза

В свою очередь Мальта неоднократно настаивала на том, что ее толкование договоров ЕС является правильным. После начала войны в Украине страна приостановила программу для граждан России и Беларуси, но сохранила ее для граждан других стран, напоминает агентство Reuters. „Богатые россияне и китайцы использовали эту схему для получения гражданства ЕС на Мальте“, - добавляет AFP, отмечая также, что подобные схемы существовали на Кипре и в Болгарии, но эти страны впоследствии от них отказались. Между тем споры относительно законности выдачи Венгрией заявителям из РФ и РБ „национальных карт“, дающих право работать в стране, продолжаются до сих пор.