Суд ЕС: Вывозить евро в Россию на лечение запрещено

Суд ЕС в Люксембурге ответил, что не входят. „Вывоз лицом, путешествующим в Россию, банкнот евро, с целью финансирования медицинского лечения, которое оно желает получить в этой стране, не является вывозом, необходимым для его личного пользования“, - сказано в пресс-релизе суда. Данное исключение предназначено обеспечить путешественников наличными деньгами, необходимыми для поездки и пребывания в стране. Медицинские процедуры, подобные рассматриваемым, не удовлетворяют потребности, вызванные поездкой и пребыванием в стране, решил суд.