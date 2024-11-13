Суд ЕС отказал Украине в регистрации фразы "Русский военный корабль" как торговой марки

Фраза „Русский военный корабль, иди…“, получившая широкую известность в ходе войны России против Украины , не может быть зарегистрирована в качестве торговой марки. Такое решение принял Суд ЕС первой инстанции в Люксембурге в среду, 13 ноября, рассмотрев иск пограничной службы Украины к патентному ведомству ЕС EUIPO.

Происхождение фразы связано с ответом украинских пограничников на острове Змеиный на предложение сдаться, сделанное им российским крейсером „Москва“ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Фраза про „русский военный корабль“ с тех пор получила широкое распространение в соцсетях, ее повторяли украинские артисты и политики. В Украине выпускали футболки, почтовые марки и другие сувениры с этой фразой.