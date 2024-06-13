Суд ЕС оштрафовал Венгрию за ее обращение с мигрантами

Поскольку Венгрия не выполняет общие для ЕС правила в сфере предоставления убежища, страна должна выплатить штраф в объеме 200 млн евро, указывается в этом документе. Кроме того, начиная с 13 июня с Будапешта должно взиматься по одному миллиону евро в день за каждый день просрочки выполнения решения Суда ЕС от декабря 2020 года.