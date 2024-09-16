Стрельба возле гольф-клуба Трампа: ФБР расследует предполагаемую попытку нового покушения

Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов Секретной службы его не задели.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заместил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа — брошенный автомат типа автомата Калашникова.

Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич).

Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Участники пресс-конференции заверили, что Трамп был в безопасности. Они пояснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае экс-президент и кандидат в президенты был в нескольких лунках, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

„Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, понятно, были полицейские с винтовками, мигалки, много чего происходило — но у него не было никаких вопросов“, — сказал шериф Снайдер.

Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где был задержан этот человек, рассказал журналистам — не называя его имени — что при задержании он вел себя спокойно, внешне почти без эмоций.

Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, что задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев.

После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

„Солдаты, пожалуйста, не звоните мне. Мы все еще пытаемся добиться, чтобы Украина приняла солдат из Афганистана, и надеемся получить какие-то ответы в ближайшие месяцы… пожалуйста, наберитесь терпения“, — говорится в июльском посте в фейсбуке.

Некоторые его посты в фейсбуке (где его страница сейчас скрыта) и одно видеоинтервью позволяют предположить, что он занимался — или пытался заниматься — привлечением иностранных добровольцев на войну с Россией и ездил в Киев.

Служба проверки фактов Би-би-си (BBC Verify), изучив аккаунты в соцсетях человека с именем Ryan Routh и с фотографиями, похожими на фото задержанного, выяснила, что он, в частности, горячо поддерживал Украину в войне с Россией.

Президент США Джо Байден в воскресенье вечером сделал заявление через сеть Х, сообщив, в частности, что с облегчением услышал, что Трамп жив и здоров.

Официальной информации от правоохранительных органов США о взглядах и мотивах задержанного, как и вообще о его имени и личности, к вечеру воскресенья еще не появилось.

В аккаунтах в соцсетях под именем Ryan Routh есть и высказывания в поддержку палестинцев, Тайваня и против Китая, в том числе обвинения в адрес Китая в биологической войне и намеренном распространении коронавируса.

„Прохладное отношение Дональда Трампа к военной помощи Украине является важной темой предвыборной кампании, и мы надеемся услышать больше подробностей о возможных связях подозреваемого с Украиной“, — пишет BBC Verify.

„Как я много раз говорил, политическому насилию, а также любому насилию нет места в нашей стране, и я дал своей команде распоряжение обеспечить Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и защитными средствами для обеспечения безопасности бывшего президента“, — говорится в твите Байдена.

Соперница Трампа на предстоящих выборах, вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением еще до Байдена.

„Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности“, — написала она в соцсети X, добавив: „Насилию нет места в Америке“.

Позже пресс-служба Белого дома выпустила более развернутое заявление Камалы Харрис.