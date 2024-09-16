Стрельба возле гольф-клуба Трампа: ФБР расследует предполагаемую попытку нового покушения

„Президент Трамп в безопасности“, — сообщил директор по коммуникациям его предвыборной кампании Стивен Чунг.
На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа — брошенный автомат типа автомата Калашникова.
По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заместил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.
Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.
Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов Секретной службы его не задели.
В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.
Участники пресс-конференции заверили, что Трамп был в безопасности. Они пояснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае экс-президент и кандидат в президенты был в нескольких лунках, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.
Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.
Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич).
Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца.
После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.
Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, что задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев.
Официально имя задержанного пока не объявлено.
Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где был задержан этот человек, рассказал журналистам — не называя его имени — что при задержании он вел себя спокойно, внешне почти без эмоций.
„Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, понятно, были полицейские с винтовками, мигалки, много чего происходило — но у него не было никаких вопросов“, — сказал шериф Снайдер.
Друг Украины?
Служба проверки фактов Би-би-си (BBC Verify), изучив аккаунты в соцсетях человека с именем Ryan Routh и с фотографиями, похожими на фото задержанного, выяснила, что он, в частности, горячо поддерживал Украину в войне с Россией.
Некоторые его посты в фейсбуке (где его страница сейчас скрыта) и одно видеоинтервью позволяют предположить, что он занимался — или пытался заниматься — привлечением иностранных добровольцев на войну с Россией и ездил в Киев.
„Солдаты, пожалуйста, не звоните мне. Мы все еще пытаемся добиться, чтобы Украина приняла солдат из Афганистана, и надеемся получить какие-то ответы в ближайшие месяцы… пожалуйста, наберитесь терпения“, — говорится в июльском посте в фейсбуке.
„Прохладное отношение Дональда Трампа к военной помощи Украине является важной темой предвыборной кампании, и мы надеемся услышать больше подробностей о возможных связях подозреваемого с Украиной“, — пишет BBC Verify.
В аккаунтах в соцсетях под именем Ryan Routh есть и высказывания в поддержку палестинцев, Тайваня и против Китая, в том числе обвинения в адрес Китая в биологической войне и намеренном распространении коронавируса.
Официальной информации от правоохранительных органов США о взглядах и мотивах задержанного, как и вообще о его имени и личности, к вечеру воскресенья еще не появилось.
Байден: „В нашей стране нет места политическому насилию“
Президент США Джо Байден в воскресенье вечером сделал заявление через сеть Х, сообщив, в частности, что с облегчением услышал, что Трамп жив и здоров.
„Как я много раз говорил, политическому насилию, а также любому насилию нет места в нашей стране, и я дал своей команде распоряжение обеспечить Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и защитными средствами для обеспечения безопасности бывшего президента“, — говорится в твите Байдена.
Соперница Трампа на предстоящих выборах, вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением еще до Байдена.
„Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности“, — написала она в соцсети X, добавив: „Насилию нет места в Америке“.
Позже пресс-служба Белого дома выпустила более развернутое заявление Камалы Харрис.
„Я глубоко обеспокоена сегодняшней возможной попыткой покушения на бывшего президента Трампа, — говорится в заявлении. — Пока мы собираем факты, хочу ясно заявить: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны сделать все, чтобы это происшествие не привело к новым актам насилия“.
Трамп: „Я никогда не сдамся“
Штаб Трампа опубликовал заявление бывшего президента после инцидента.
„Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но прежде чем слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это: Я ЦЕЛ И НЕВРЕДИМ!“, — написал Трамп.
„Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА не сдамся! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете“, — добавил кандидат в президент от республиканцев.
Чуть ранее один из его соратников, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, сообщил в X, что разговаривал с экс-президентом.
„Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал, — написал Грэм. — Он в хорошем расположении духа и как никогда полон решимости спасти нашу страну“.
О разговоре с Трампом рассказал и его напарник на выборах, кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.
„Я поговорил с ним до того, как об этой новости было объявлено публично, и он, что потрясающе, был в бодром настроении. Мы еще многого не знаем, но я этим вечером особенно крепко обниму детей и прочту благодарственную молитву“, — написал Джей-Ди Вэнс в сети X.
Инцидент произошел почти ровно через два месяца после того, как на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, на Трампа было совершено покушение, и пуля чиркнула ему по уху.
Как этот инцидент повлияет на предвыборную кампанию Трампа — комментарий обозревателя Би-би-си
В первом заявлении после предполагаемой новой попытки покушения Дональд Трамп заверил, что ничто его не остановит и не заставит отступить.
Такая реакция соответствует общей линии предвыборной кампании экс-президента, в которой он часто утверждает, что он подвергается преследованиями и нападкам за то, что говорит от имени „забытых“ властью американцев.
„Они целят не в меня, они целят в вас. Я просто стою на пути“, — любит говорить Трамп.
Теперь у него есть еще одна красочная иллюстрация этого тезиса.
Правда, это последнее происшествие, возможно, не даст такого эмоционального эффекта, как стрельба в Пенсильвании.
Там покушение было совершено на митинге, перед телекамерами, запечатлевшими окровавленного, но не испугавшегося Трампа.
В этот раз экс-президент находился на некотором расстоянии от непосредственной опасности. Отсутствие красочных кадров, которые снова и снова много дней появлялись бы на страницах прессы и экранах, может повлиять на степень воздействия на общественное сознание.
Но по крайней мере эта вероятная попытка покушения даст материал для новых заголовков, которые хотя бы на время отвлекут внимание от проблем, возникших у бывшего президента в его предвыборной кампании в последние дни.