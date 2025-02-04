2025.02.04 17:29

Стрельба в учебном центре в Швеции: известно о пяти раненых

 
Deutsche Welle
Šaudynės Švedijoje
Šaudynės Švedijoje
ФОТО: KICKI NILSSON | AFP / Scanpix

В учебном центре для взрослых, расположенном по соседству со школой для детей, в городе Эребру в центральной части Швеции (в 200 км западнее от Стокгольма) произошла стрельба. Пять человек получили ранения.

На месте работают полицейские, врачи и спасатели.

Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление.

Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. Полиция призвала людей держаться подальше от этого района.

„Подтверждено, что пять человек получили ранения, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах“.

Позже местные службы здравоохранения сообщили, что все пять пострадавших находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.

По данным полиции, ни один из сотрудников сил правопорядка не пострадал в ходе операции. Опасность все еще сохраняется, подчеркивают власти.

Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе, или центре образования для взрослых.

Эти центры посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу.

На кадрах с места происшествия видно большое присутствие полиции, множество машин скорой помощи и автомобилей экстренных служб.

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Deutsche Welle
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