Стрельба в учебном центре в Швеции: известно о пяти раненых

На месте работают полицейские, врачи и спасатели.
Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление.
Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. Полиция призвала людей держаться подальше от этого района.
„Подтверждено, что пять человек получили ранения, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах“.
Позже местные службы здравоохранения сообщили, что все пять пострадавших находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.
По данным полиции, ни один из сотрудников сил правопорядка не пострадал в ходе операции. Опасность все еще сохраняется, подчеркивают власти.
Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе, или центре образования для взрослых.
Эти центры посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу.
На кадрах с места происшествия видно большое присутствие полиции, множество машин скорой помощи и автомобилей экстренных служб.