Стрельба в учебном центре в Швеции: известно о пяти раненых

На месте работают полицейские, врачи и спасатели.

Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление.

Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. Полиция призвала людей держаться подальше от этого района.

„Подтверждено, что пять человек получили ранения, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах“.

Позже местные службы здравоохранения сообщили, что все пять пострадавших находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.