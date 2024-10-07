Стрельба в израильской Беэр-Шеве: убита 19-летняя девушка-пограничник, 10 человек ранены

Вскоре после нападения министр транспорта Израиля Мири Регев призвала депортировать семьи „террористов“ из страны.

По данным местных СМИ, четыре человека были ранены из огнестрельного оружия, остальных задели обломки и осколки стекла. Они были доставлены в близлежащую больницу.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что медики оказывают помощь десяти пострадавшим, некоторые из которых получили огнестрельные ранения.

Предварительное расследование показало, что стрелок был „ликвидирован за несколько секунд находившимися рядом сотрудниками службы безопасности“.

Вооруженный мужчина открыл огонь на автостанции и был застрелен. Полиция Израиля предполагает, что произошедшее было терактом.

„Пришло время для устрашающего наказания, чтобы предотвратить атаки на израильской территории“, — написала она в соцсети X (бывший твиттер).

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал нападение „жестоким и отвратительным“, написав в X: „Мы должны действовать жестко против терроризма“.

На минувшей неделе в историческом центре Тель-Авива, городе Яффо, двое вооруженных мужчин открыли огонь по окружающим, они также нападали на людей с холодным оружием. Тогда погибли по меньшей мере семь человек.

По словам полицейских, оба нападавших были „нейтрализованы“ окружающими. Их мотив полиция также охарактеризовала как „террор“.