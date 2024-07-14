Стрельба в Баден-Вюртемберге: есть погибшие и раненые

В немецком городе Альбштадт, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в воскресенье, 14 июля, несколько человек погибли и получили огнестрельные ранения. Об этом пишут немецкие газеты со ссылкой на управление полиции в Ройтлингене.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Лаутлинген с населением в 1800 жителей, полиция проводит на месте масштабную операцию. Газета Berliner Morgenpost пишет, что в ней задействовано несколько вертолетов. В свою очередь таблоид Bild передает, что в стрельбе в Лаутлингене подозревается „охотник“.