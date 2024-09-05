Стрельба в американской школе: не менее четырех погибших, нападавший задержан

Власти штата заявили, что подозреваемый в нападении задержан, что в подобных случаях бывает редко (обычно стрелок погибает в перестрелке с полицией).
На этот раз также поступали сообщения о том, что стрелок „нейтрализован“, однако полиция штата опровергла эту информацию.
Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве четырех человек, его будут судить как взрослого, а не несовершеннолетнего.
Подросток убил двух 14-летних одноклассников и двух учителей, 39 лет 53 лет, и ранил еще девять человек.
Федеральное бюро расследований выпустило заявление, в котором говорится, что в мае 2023 года ФБР получило анонимную наводку на появившиеся в интернете угрозы устроить стрельбу в школе.
Где и когда это могло случиться, в постах с угрозами не говорилось, но ФБР в течение суток вычислила, кто мог быть автором, и местные полицейские побеседовали с Колтом Греем и его отцом.
Отец, согласно заявлению ФБР, заверил, что у него есть охотничье оружие, но сын бесконтрольного доступа к нему не имеет.
Сам же Колт Грей, которому тогда было 13 лет, уверял, что это не он вывесил в интернете посты с угрозами.
В итоге полицейские предупредили местные школы, что за Греем нужно присматривать, но оснований для ареста или каких-то других действий не нашли.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что власти все еще собирают информацию о произошедшем.
Местные журналисты поговорили со школьниками, пережившими стрельбу, и рассказывают о произошедшем со слов очевидцев.
В частности, ученица Александра Ромеро рассказала Atlanta Journal Constitution, что сидела на уроке, когда в коридоре раздались первые крики. Вскоре кто-то ворвался в класс и стал кричать ученикам, чтобы они пригнулись и по возможности нашли укрытие.
„Я только помню, как у меня руки тряслись, — цитирует издание школьницу. — Мне было так плохо, потому что все плакали, и все пытались разыскать своих братьев и сестер“.
Четырнадцатилетняя Камилла Нелмс рассказала корреспондентам NBC News, как пыталась найти укрытие, пока пули разносили штукатурку на стенах ее класса.
„Я плакала, я не хотела умирать таким образом, — вспоминает Нелмс. — Не так я бы хотела встретиться с Господом“.
„Покончить с эпидемией насилия“
Президент США Джо Байден выразил соболезнования погибшим, пострадавшим и их семьям, заявив, в частности, что Америка „не может и дальше принимать [подобные трагедии] за норму“.
По его словам, „день, который должен был стать праздником“, стал „еще одним ужасающим напоминанием о том, как огнестрельное оружие продолжает рвать на части ткань американского общества“.
„Мы больше не можем принимать это как норму“, — заявил американский президент, в очередной раз призвав законодателей США запретить продажу в стране полуавтоматических винтовок и магазинов повышенной емкости.
Кроме того, Байден озвучил еще несколько предлагаемых мер по ужесточению госконтроля за оборотом огнестрельного оружия, включая повышенные требования к условиям его хранения.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала стрельбу в школе в Джорджии „еще одной бессмысленной трагедией в длинном списке бессмысленных трагедий“.
„Мы должны раз и навсегда покончить с эпидемией насилия с применением оружия в этой стране, — заявила на митинге в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. — Это один из многих вопросов, которые стоят на кону на предстоящих выборах“.
Она назвала возмутительным тот факт, что американские родители „вынуждены отправлять своих детей в школу, не будучи до конца уверенными в том, вернется ли их ребенок домой живым“.
„Мы должны положить этому конец“, — резюмировала она.