Стрельба и нападение с ножом в Тель-Авиве: не менее семи погибших, Израиль говорит о теракте

Рассказ очевидицы

„Я завернула на бульвар Иерусалим с одной из главных улиц. Мне было примерно минут семь идти до дома. Вдруг началась стрельба. Сначала было непонятно, что происходит — в Яффо часто стреляют в воздух на свадьбах. Почти никто не среагировал, кроме одного человека, который начал кричать. Все замерли, стрельба как будто остановилась. Я пошла дальше, и вдруг стрельба началась вновь. Я не могла понять, что происходит. У меня очень плохое зрение плюс было уже довольно темно. Я стала пересекать дорогу через трамвайные пути — потом оказалось, что они как раз приехали на трамвае. И вдруг боковым зрением я увидела человека вооруженного. Я не сразу поняла, что это террорист, но поняла, что что-то явно не так.