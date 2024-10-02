Стрельба и нападение с ножом в Тель-Авиве: не менее семи погибших, Израиль говорит о теракте

По данным израильской полиции, погибло семь человек, ещё несколько человек ранены. Другие источники сообщают о восьми погибших (возможно, в это число включены нападавшие) и нескольких раненых, в том числе трех — в тяжелом состоянии, а также о раненой в перестрелке собаке.
По словам полицейских, оба нападавших были „нейтрализованы“ окружающими. Их мотив полиция охарактеризовала как „террор“.
По данным Jerusalem Post, полиция подозревает, что нападавших могло быть трое, и последний из них все ещё находится в Яффо.
Имена подозреваемых пока не назывались.
„Мы ехали в поезде, когда вдруг услышали выстрелы снаружи“, — рассказал один из очевидцев журналисту Jerusalem Post.
„Сначала мы решили, что это фейерверк, но потом поняли, что это что-то куда более страшное, — продолжает неназванный очевидец. — Выстрелов было много. Мы упали на пол, люди вокруг плакали. Я видел, как кто-то истекал кровью на земле“.
Нападение произошло незадолго до начала иранской ракетной атаки на Израиль и во время израильского вторжения в южный Ливан.
Вскоре после обстрела в воздухе над местом происшествия были замечены ракеты и зенитные снаряды.
Рассказ очевидицы
23-летняя жительница Тель-Авива Александра стала свидетельницей атаки. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, что увидела:
„Я завернула на бульвар Иерусалим с одной из главных улиц. Мне было примерно минут семь идти до дома. Вдруг началась стрельба. Сначала было непонятно, что происходит — в Яффо часто стреляют в воздух на свадьбах. Почти никто не среагировал, кроме одного человека, который начал кричать. Все замерли, стрельба как будто остановилась. Я пошла дальше, и вдруг стрельба началась вновь. Я не могла понять, что происходит. У меня очень плохое зрение плюс было уже довольно темно. Я стала пересекать дорогу через трамвайные пути — потом оказалось, что они как раз приехали на трамвае. И вдруг боковым зрением я увидела человека вооруженного. Я не сразу поняла, что это террорист, но поняла, что что-то явно не так.
Я завернула на соседнюю улицу и побежала. Там я уже успокоилась — подумала, пойду домой. Но вдруг прямо на меня выехал мотоциклист и закричал: „Ты что, сумасшедшая? Быстро беги!“. Все начали забегать в дома, кричать „Террористы! Террористы!“. Я побежала по маленьким улицам, детским площадкам — подумала, что там никого не будет. И просто увидела перед собой дом, в котором была открыта дверь.
Забежала в подъезд, посидела там минут пять. Потом спустилась женщина: я ей сказала, что на улицу выходить нельзя — там террористы. Через несколько минут забежал мужчина с ребенком на руках. Он сказал, что в подъезде мне не даст сидеть, и пригласил подняться к нему в квартиру. Я поднялась, мы сидели минут 20. Домой я не шла, потому что было непонятно, поймали ли нападавших. Вроде все было спокойно, но потом начался серьезный обстрел.
Мы пошли в бомбоубежище, в подвал. Там был весь дом, люди с домашними животными. Через час я смогла пойти домой — в районе все было перекрыто. Полиция, медики, солдаты Армии обороны Израиля. Где-то, видимо, упал осколок ракеты, потому что что-то горело, там работали пожарные“.