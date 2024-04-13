"Страшно". Как выживают под обстрелами жители Сумщины

Небольшой поселок Великая Писаревка в шести километрах от украинско-российской границы до марта 2024 года жил относительно спокойно. В начале полномасштабного вторжения российские войска прошли через него и двинулись в направлении Сум. Затем у поселка велись бои. После освобождения Сумщины в апреле 2022 года в Великую Писаревку начали возвращаться жители. По состоянию на начало марта в поселке проживало около четырех тысяч человек, тогда как до полномасштабного вторжения - шесть тысяч.
Но с середины марта все изменилось. Российская армия начала массированно обстреливать приграничные районы Сумской области, в частности, используя корректируемые авиабомбы - КАБы. "За пять дней не стало Великой Писаревки", - со слезами на глазах говорит местная жительница Вита, которая эвакуировалась из общины. По оценке местных властей, населенный пункт разрушен на 40 процентов. Некоторые села Великописаревской громады, расположенные ближе к российской границе, уничтожены практически полностью. За две недели марта Сумская областная военная администрация зафиксировала 567 обстрелов Великописаревской громады, в том числе 197 ударов управляемыми авиабомбами.
Почему жители пограничных сел не уезжают
По пустой улице в центре Великой Писаревки на велосипедах проезжает местный житель Николай с женой Тамарой. Они ездили на другой край поселка, чтобы посмотреть, насколько поврежден обстрелами дом матери Николая. В уцелевшем собственном доме супругов сейчас живут пожилые родители и мужа, и жены. Николай рассказывает, что когда начались бомбежки, его тесть наотрез отказался покидать родной поселок. "Я здесь родился, я здесь и умру", - передает Николай слова своего родственника. Вся семья перебралась жить в погреб и решила не выезжать, несмотря на опасность и отсутствие света и газа в поселке.
На соседней улице Надежда, женщина среднего возраста, спешно закрывает ставни своего дома. Она выехала в соседний город Ахтырка после первых обстрелов и вернулась на несколько часов, чтобы присмотреть за хозяйством. "Страшно. Что-то делаешь и слышишь, как уже где-то бухнуло. Так что буду бегом заканчивать и поеду обратно", - говорит женщина.
Обстрелы приграничья на Сумщине
В Великой Писаревке разрушен весь центр: здание администрации, больница, школа, дом культуры, отделение полиции, суд, библиотека. На одной из улиц в частном секторе нет неповрежденных домов. Частные дома в других районах остаются более-менее целыми. Местный житель Юрий показывает DW свое уцелевшее жилище: изнутри потолок по периметру пошел глубокими трещинами. Он говорит, что, когда "прилетало" неподалеку, крыша дома поднималась и опускалась от мощной взрывной волны.
Интенсивные российские обстрелы Великой Писаревки и района начались 12 марта. В тот же день российские добровольцы, воюющие на стороне Украины в составе подразделений легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона", зашли на территорию РФ в Белгородской и Курской областях, граничащих с Сумщиной. По словам представителей легиона "Свобода России", целью операции было вынудить российскую армию перебросить силы на это направление с других горячих точек на фронте. Некоторые жители Великой Писаревки, с которыми пообщалась DW, связывают усиленные обстрелы приграничья в Сумской области с рейдами этих подразделений, но не хотят говорить об этом открыто.
Как работает полиция у границы
После ежедневных бомбардировок Великой Писаревки в марте из четырех тысяч человек в поселке осталось около пяти сотен. "В основном это пожилое население, люди, которые говорят, что им некуда ехать, держатся за скот, хозяйство. Пока соседу не разбили дом, люди не хотят уезжать", - рассказывает начальник отделения полиции Артур Кряж. Тем не менее большинство населения буквально в течение недели уехали своим транспортом или автобусами, организованными местными властями.
Полицейские оставались в поселке круглосуточно. Они помогали вывозить людей и оказывали первую помощь раненым. Подвал под разбитым отделением полицейские превратили во временный штаб: оборудовали буржуйкой, электроплитой, раскладными кроватями, чтобы оставаться на работе на ночь. Артур рассказывает, что, когда рядом на поверхности падали КАБ, он чувствовал взрывную волну даже на глубине в несколько лестничных пролетов.
Эвакуация на Сумщине
Большинство жителей Великописаревской громады выехали в соседнюю Ахтырку в 50 километрах от границы. В помещении одного из детских садов города оборудовано временное убежище для людей, которые эвакуировались из опасных районов. В классных комнатах расставлены кровати, есть душевые. Сотрудники столовой бесплатно готовят завтраки и обеды для вынужденных переселенцев.
Вита с 14-летним сыном Романом выехали из села Луговка Великописаревской громады в четырех километрах от границы. Село разрушено на 90 процентов и отрезано от цивилизации - единственный мост через реку Ворскла, по которому можно было добраться до Луговки, разбит. "Мы выехали в Ахтырку, из Ахтырки уехали в Киев, из Киева - в Западную Украину. Там мы побыли две недели, пока не закончились деньги", - рассказывает Вита.
Женщина вернулась в Сумскую область к другим членам своей семьи: тете, братьям, маме и бабушке, которые выехали из Луговки в Ахтырку несколько позже. 87-летняя бабушка Виты Нина Александровна переживает уже вторую на своем веку войну. Она сквозь слезы рассказывает, как слышала взрывы и гул самолетов над своим домом: "Летит, а у меня уже сердце перевернулось… Хоть бы уже убило, а то не убивает, а мучает". Нина Александровна уезжала из села последней из членов своей семьи. Эвакуироваться ей помогала полиция.
Где жить переселенцам?
Семья Виты из семи человек собирается выселяться из приюта в садике, ведь вскоре там возобновится обучение для малышей. Переселенцы из Луговки нашли дом в Ахтырке: "Бабушка - владелица дома нас пускает туда. Дом большой, с удобствами. За квартплату деньги брать не будет, говорит, просто поддерживайте порядок в доме", - рассказывает Вита.
Другая жительница временного приюта пенсионерка Валентина планирует ехать к сыну, который живет и работает в Сумах. Женщина рассказывает, что им придется тесниться в одной комнате в общежитии, но найти другого жилья ей не удалось. Валентина мечтает вернуться домой, в Великую Писаревку. "Я бы полетела на крыльях. Я живу здесь, а душа моя - там, -говорит пенсионерка. - Но дети меня не пускают. Света нет, газа нет. Возможно, будет второе наступление - этого тоже никто не исключает".