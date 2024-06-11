Страны восточного фланга НАТО встревожены гибридной активностью России на их территории

«Бухарестская девятка», в состав которой входят страны восточного фланга НАТО, проводит саммит в столице Латвии. На форуме поочередно председательствуют президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда и президент Латвии Эдгарс Ринкевич.
Встреча проходит в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль.
"Главное – чтобы у нас был более скоординированный подход к саммиту (НАТО) в Вашингтоне, когда речь идет о поддержке Украины, когда речь идет об укреплении возможностей альянса", – сказал Ринкевич в преддверии встречи.
Страны восточного фланга НАТО утверждают, что Россия использует различную тактику – от диверсий и кибератак до нелегальной миграции – стремясь их дестабилизировать в ответ на их поддержку Украины.
"Мы глубоко обеспокоены недавней злокачественной гибридной активностью России на территории союзников, (активностью), которая представляет угрозу безопасности союзников, – подчеркивается в заявлении президентов. – Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы противостоять этим действиям, повышать нашу устойчивость и продолжать тесную координацию, чтобы обеспечить готовность Альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных действий или атак".
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что за последние недели в Польше были арестованы 10 человек за акты саботажа.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул накануне, что за попыткой поджога пражских городских автобусов на прошлой неделе, вероятно, стоит Россия.
"Мы ожидаем, что решения, принятые на саммите в Вашингтоне, будут способствовать полной оперативной совместимости Украины с НАТО и построят ощутимый мост для ее членства в НАТО, – заявили три президента. – На пути к саммиту в Вашингтоне мы вместе с союзниками намерены согласовать существенный пакет мер поддержки, включая всеобъемлющую роль НАТО в поддержке неотъемлемого права Украины на самооборону и обязательство обеспечить устойчивую долгосрочную финансовую поддержку".
В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.
Ринкевич сообщил во вторник, что президент Венгрии не принял участие в саммите.
Президент Словакии Зузана Чапутова отменила свою поездку в Ригу «в последний момент», сообщили в канцелярии президента Латвии. Напомним, что Словакия прекратила государственную военную помощь Украине, когда в прошлом году к власти пришло правительство Роберта Фицо.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон участвовали в работе саммита.
"Я уверен, что союзники по НАТО придут к согласию на саммите НАТО", – сказал Столтенберг журналистам, отказавшись комментировать информацию, касающуюся стран, не принявших участия в работе саммита.