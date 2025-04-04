Страны НАТО: Россия подрывает усилия по установлению мира

2 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что Москва по-прежнему придерживается моратория на удары по энергетическим объектам Украины. При том он обвинил Киев в нарушении соответствующей договоренности и ударах по объектам энергетической инфраструктуры России.

Встреча начальников генштабов ВС Франции и Британии в Киеве

Барро сообщил также, что начальники генштабов ВС Франции и Британии собираются встретиться в Киеве 4 апреля для разработки планов создания миротворческих сил „коалиции желающих“. „В определенный момент возникнет потребность в военных возможностях или заверениях, когда бы не был достигнут мир. И это причина, по которой наши начальники штабов будут сегодня в Киеве, чтобы продвигать эту работу“, - приводит слова Барро британская газета The Independent.