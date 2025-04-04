Страны НАТО: Россия подрывает усилия по установлению мира

По мнению ряда европейских стран - членов НАТО, Россия подрывает усилия Соединенных Штатов, направленные на установление режима прекращения огня в Украине. Предложения президента РФ Владимира Путина в связи с мирными переговорами - „не что иное, как пустые обещания“, заявила, в частности, Анналена Бербок (Annalena Baerbock), продолжающая исполнять обязанности главы МИД ФРГ до формирования нового правительства, в пятницу, 4 апреля, - во второй день встречи министров иностранных дел стран - членов Североатлантического альянса в Брюсселе.
Комментируя продолжающиеся российские атаки на территорию Украины, она предупредила, что союзникам Киева „нельзя купиться на игру Путина“, которую он „ведет для выигрыша времени, выставляя все новые требования“.
Во встрече глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе принял участие и министр иностранных дел не входящей в альянс Украины Андрей Сибига. На фоне усиливающихся требований США к европейским партерам по НАТО увеличить свои расходы на оборону Бербок подчеркнула значительные усилия европейцев, направленные на поддержку Киева. „В подобной форме европейская солидарность с Украиной, на мой взгляд, за последние годы еще не проявлялась“, - цитирует ее агентство dpa.
При этом Бербок назвала увеличение расходов Германии и ряда других европейских стран на оборону, произошедшее за время российского вторжения в Украину, „инвестициями в общую трансатлантическую безопасность“.
Критика Франции и Британии в адрес России
Другие европейские страны также раскритиковали поведение России в свете попыток найти компромисс для установления перемирия в Украине.
Так, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул, что „Путин продолжает скрывать положение вещей и затягивает процесс (мирных переговоров по Украине. - Ред.)“. „Он (Владимир Путин. - Ред.) мог бы сейчас согласиться на прекращение огня, но он продолжает бомбить Украину, ее гражданское население и (объекты. - Ред.) энергоснабжения“, - цитирует главу британской дипломатии агентство AFP.
Аналогично высказался министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, раскритиковавший продолжающиеся атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины. „На протяжении последних трех недель Россия продолжила свои нападения на энергетическую инфраструктуру, продолжила свои военные преступления“, - указал он.
2 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что Москва по-прежнему придерживается моратория на удары по энергетическим объектам Украины. При том он обвинил Киев в нарушении соответствующей договоренности и ударах по объектам энергетической инфраструктуры России.
Встреча начальников генштабов ВС Франции и Британии в Киеве
Барро сообщил также, что начальники генштабов ВС Франции и Британии собираются встретиться в Киеве 4 апреля для разработки планов создания миротворческих сил „коалиции желающих“. „В определенный момент возникнет потребность в военных возможностях или заверениях, когда бы не был достигнут мир. И это причина, по которой наши начальники штабов будут сегодня в Киеве, чтобы продвигать эту работу“, - приводит слова Барро британская газета The Independent.
Со своей стороны Россия неоднократно заявляла, что считает неприемлемым нахождение на территории Украины военнослужащих стран - членов НАТО.