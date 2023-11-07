Страны НАТО останавливают участие в договоре о сокращении вооружений в Европе

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Признавая роль ДОВСЕ как основы евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются договора, а Россия нет, была бы нестабильной. Поэтому, как следствие, государства-участники ДОВСЕ намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международным нормам", – говорится в сообщении.

Это решение поддержали все страны-члены НАТО.

В то же время, как отмечается в сообщении, члены Альянса остаются едиными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности.

В НАТО будут продолжать консультироваться и оценивать последствия нынешних условий безопасности и их влияние на безопасность Альянса.