Страны G7 потребовали освобождения израильских заложников

Государства "большой семерки" требуют немедленно освободить всех заложников, захваченных террористами ХАМАС в ходе кровопролитного нападения на Израиль 7 октября, без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду, 8 ноября, по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 в Токио.

Главы МИД стран "семерки" "безоговорочно осудили террористическое нападение ХАМАС," в ходе которого погибли около 1400 человек, и продолжающиеся ракетные обстрелы израильской территории. "Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

Участники встречи также высказались за установление гуманитарных пауз и создание коридоров в секторе Газа для облегчения доставки помощи и освобождения заложников: "Все стороны должны обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь гражданскому населению, включая продовольствие, воду, медицинскую помощь, топливо и жилье, а также доступ для гуманитарного персонала".