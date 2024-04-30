2024.04.30 14:57

Страны G7 достигли соглашения по отказу от угля к 2035 году

 
Deutsche Welle
Anglis
Anglis
ФОТО: Bloomberg
Страны "Большой семерки" достигли принципиального соглашения по общей дате отказа от каменного угля. Документ планируют подписать 30 апреля.

Министры энергетики стран "Большой семерки" (G7) достигли принципиального соглашения по отказу от использования угля в производстве электроэнергии к первой половине 2030-х годов. "Есть техническое соглашение", - заявил в понедельник, 29 апреля, итальянский министр энергетики Джилберто Пикетто-Фратин во время встречи в Турине.

Окончательное соглашение должно быть подписано во вторник, 30 апреля. Тогда будет опубликован детальный план декарбонизации экономики. Страны G7 еще в 2023 году договорились об отказе от угольных электростанций, однако страны не смогли прийти к соглашению по поводу общей даты.

На климатическом саммите ООН призвали к отказу от ископаемого топлива

Окончательное соглашение стало бы шагом к выполнению целей, согласованных на климатической конференции ООН в Дубае в 2023 году. Итоговый документ COP28 призывает отказаться от ископаемого топлива, однако в нем четко не прописан поэтапный отказ от угля, нефти и газа.

В то же время Италия, которая в этом году председательствует в G7, намерена отключить все свои угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния, уже к 2025 году. Германия, где 26 процентов электричества пока приходится на долю угольных электростанций, планировала полностью отказаться от угля к 2038 году.

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