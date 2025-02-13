Страны Европы требуют участия ЕС в переговорах по Украине

„Украина и Европа должны быть частью любых переговоров“, касающихся завершения войны в Украине. Такое мнение выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, а также внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении, сделанном в среду, 12 февраля, вскоре после телефонного разговора об Украине между президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.