Страны Европы тайно готовят план отправки войск в Украину

По словам Певкура, прежде чем разрабатывать конкретный план, европейским союзникам „критически важно“ понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения: если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до „пары тысяч“ с обеих сторон, то „для Европы не составит проблемы также присутствовать там“, однако это будет намного сложнее, если боевые действия будут продолжаться.

Идея Макрона набирает популярность

Агентство передает, что в декабре 2024 года группа лидеров и министров европейских стран встретилась в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во встрече, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции, а также высшие должностные лица Евросоюза. В ходе нее развивалась идея президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключавшего в начале 2024 года возможность ввода войск на территорию Украины. AP передает, что с тех пор его план все больше набирает популярность.