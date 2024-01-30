Страны ЕС намерены ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине

 
"Голос Америки"
ФОТО: AFP / Scanpix

Лидеры стран ЕС подтвердят свое намерение и впредь оказывать Украине "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку", сообщается в предварительном документе по ожидаемым итогам саммита организации, назначенного на четверг.

"Европейский совет... подтверждает срочную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет", – подчеркивается в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Остается открытым вопрос о том, пообещают ли лидеры также выделить еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который использовался для финансирования поставок оружия Киеву.

Страны-члены ЕС уже несколько месяцев обсуждают будущую роль фонда в оказании военной помощи Украине. Германия полагает, что теперь следует сосредоточиться на двусторонней помощи от отдельных стран ЕС.

Предложение о выделении еще 5 миллиардов евро включена в предварительный вариант итогового документа в квадратных скобках – это значит, что она все еще является предметом обсуждения.

Главная тема саммита – попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите, состоявшемся в декабре.

Тем временем Украина заявила, что российские войска нанесли удары по ее территории, выпустив две ракеты и 35 беспилотников, и что 20 БПЛА обошли системы противовоздушной обороны.

Армия РФ заявила, что ее средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник над территорией России и аннексированным Россией Крымским полуостровом.

Официальные лица в Киеве призвали западных союзников укрепить потенциал противовоздушной обороны, подчеркнув, что установление контроля над воздушным пространством страны является в нынешнем году приоритетной задачей для Украины.

В восточной части Донецкой области прокуроры заявили, что в результате удара ракеты С-300, один человек погиб и еще один получил ранения.

Позднее глава ОВА области сообщил, что 47-летняя женщина была убита в результате обстрела Авдеевки российскими войсками.

В Херсонской области глава ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов за ночь погиб один человек и была ранена его жена.

В Николаевской области падающие обломки сбитого российского беспилотника ранили одного человека, сообщили украинские официальные лица.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за январь Россия выпустила по Украине около 330 ракет и около 600 ударных БПЛА.

"Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле – от передовых позиций до больниц и школ в тылу", – напомнил Зеленский.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии