Страны ЕС намерены ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине

"Европейский совет... подтверждает срочную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет", – подчеркивается в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Остается открытым вопрос о том, пообещают ли лидеры также выделить еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который использовался для финансирования поставок оружия Киеву.
Страны-члены ЕС уже несколько месяцев обсуждают будущую роль фонда в оказании военной помощи Украине. Германия полагает, что теперь следует сосредоточиться на двусторонней помощи от отдельных стран ЕС.
Предложение о выделении еще 5 миллиардов евро включена в предварительный вариант итогового документа в квадратных скобках – это значит, что она все еще является предметом обсуждения.
Главная тема саммита – попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите, состоявшемся в декабре.
Армия РФ заявила, что ее средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник над территорией России и аннексированным Россией Крымским полуостровом.
Официальные лица в Киеве призвали западных союзников укрепить потенциал противовоздушной обороны, подчеркнув, что установление контроля над воздушным пространством страны является в нынешнем году приоритетной задачей для Украины.
В восточной части Донецкой области прокуроры заявили, что в результате удара ракеты С-300, один человек погиб и еще один получил ранения.
Позднее глава ОВА области сообщил, что 47-летняя женщина была убита в результате обстрела Авдеевки российскими войсками.
В Херсонской области глава ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов за ночь погиб один человек и была ранена его жена.
В Николаевской области падающие обломки сбитого российского беспилотника ранили одного человека, сообщили украинские официальные лица.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за январь Россия выпустила по Украине около 330 ракет и около 600 ударных БПЛА.
"Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле – от передовых позиций до больниц и школ в тылу", – напомнил Зеленский.