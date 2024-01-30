Страны ЕС намерены ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине

"Европейский совет... подтверждает срочную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет", – подчеркивается в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Остается открытым вопрос о том, пообещают ли лидеры также выделить еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который использовался для финансирования поставок оружия Киеву.

Страны-члены ЕС уже несколько месяцев обсуждают будущую роль фонда в оказании военной помощи Украине. Германия полагает, что теперь следует сосредоточиться на двусторонней помощи от отдельных стран ЕС.

Предложение о выделении еще 5 миллиардов евро включена в предварительный вариант итогового документа в квадратных скобках – это значит, что она все еще является предметом обсуждения.

Главная тема саммита – попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите, состоявшемся в декабре.