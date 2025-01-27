Страны ЕС договорились продлить санкции против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали очередное продление санкций против России, введенных из-за развязанной Кремлем войны в Украине. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

„Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны“, - написала она в соцсети X, добавив, что Россия „должна заплатить за ущерб, который она наносит“.

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