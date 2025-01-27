2025.01.27 17:35

Страны ЕС договорились продлить санкции против России

 
Deutsche Welle
Kaja Kallas
Kaja Kallas
ФОТО: Sipa / Scanpix

Венгрия согласилась на продление санкций против РФ на полгода в обмен на гарантии энергетической безопасности от ЕС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали очередное продление санкций против России, введенных из-за развязанной Кремлем войны в Украине. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

„Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны“, - написала она в соцсети X, добавив, что Россия „должна заплатить за ущерб, который она наносит“.

Венгрия получила энергетические гарантии

Продление санкций Евросоюза против РФ сроком еще на полгода находилось под вопросом из-за угроз Венгрии заблокировать решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связывал вопрос продления санкций с возобновлением транзита российского газа через территорию Украины.

Накануне заседания стало известно о заявлении Еврокомиссии, в котором говорилось, что она продолжит переговоры с Киевом о поставках газа в Европу через газопроводную систему Украины и что она готова привлечь к процессу Венгрию и Словакию.

„Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны - члены ЕС“, - сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

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