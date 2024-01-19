Страны Балтии построят оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью

"Этой инициативой мы стремимся создать эффективный комплекс мер укрепленной защиты во всех трех странах Балтии, которые входят в число наиболее уязвимых перед угрозой со стороны России, позволяющий эффективно прервать и остановить возможное продвижение противника через границу. Этот проект имеет особое значение в трехстороннем контексте стран Балтии в создании общего фортификационного барьера. После подписания соглашения мы будем стремиться к скоординированной реализации этой идеи на практике”, - сказал министр обороны Литвы А. Анушаускас, передает пресс-служба литовского Минобороны.