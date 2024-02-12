Столтенберг заверил, что НАТО будет защищать всех союзников

"НАТО по-прежнему готова и способна защитить всех союзников, - подчеркнул генсек альянса. - "Любая атака на НАТО приведет к единому и решительному ответу. Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает нашу общую безопасность, включая безопасность Соединенных Штатов, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску", - заявил он. Столтенберг ожидает, что США "останутся сильным и преданным союзником НАТО" независимо от того, кто победит на президентских выборах в стране.

Накануне экс-президент Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине и рассказал об одной из встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель "крупной страны" спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".