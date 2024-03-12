Столтенберг: помощь Украине для ее самообороны оправданна

Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус скептически отозвался о возможности круговых поставок крылатых ракет между Германией, Великобританией и Украиной, которые на днях допустил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. На вопрос, является ли это подходящим решением, Писториус заявил, что он так не думает. Он обратил внимание на то, что Кэмерон не сам выдвинул это предложение, а лишь ответил на вопрос журналиста, что правительство в Лондоне изучает все варианты.