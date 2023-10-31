Столтенберг о войне в Украине: “Оружие – это способ обеспечить мир”

“Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. Поэтому, если мы хотим мирного и прочного решения войны в Украине путем переговоров, мы можем добиться этого путем предоставления Украине оружия. Оружие – это способ обеспечить мир на приемлемых для Украины условиях”, - подчеркнул Столтенберг.
“Не мне формировать приемлемые условия. Мы, союзники по НАТО, должны оказать поддержку Украине, а затем дать им возможность прийти к позиции, при которой президент Путин не будет иметь победы на поле боя. Тогда ему придется сесть и принять какие-то условия, приемлемые для Украины”, - добавил он.
Отвечая на критику контрнаступления Вооруженных Сил Украины, генсек НАТО призвал посмотреть на успехи, которых удалось достигнуть украинцам - это освобождение более половины оккупированных Россией территорий.
“Это большая победа для Украины, и они освободили половину территорий, которые российские войска оккупировали после вторжения в прошлом году. Это большое достижение. Я говорю это потому, что нам нужно помнить, что на самом деле мы видели гораздо более сложную и вызывающую ситуацию для Украины. Они смогли превратить это в большую победу Украины в борьбе с россиянами”, - отметил генсек.