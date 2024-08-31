Столтенберг назвал наступление ВСУ под Курском легитимным

Он подчеркнул, что у Украины есть право обороняться. „И, согласно международному праву, это право не прекращает действие на границе (Украины с Россией. - Ред.)“, - добавил Столтенберг . Он также напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что операция под Курском нужна его стране, чтобы создать буферную зону и обезопасить себя от будущих трансграничных атак России.

„Вот уже более 900 дней Россия ведет неоправданную, агрессивную войну против Украины и уже совершила многочисленные атаки на Украину через границу , с территории Курской области. Согласно международному праву, российские солдаты, танки и военные базы являются законными целями“, - заявил экс-премьер-министр Норвегии.

НАТО считает оправданной военную операцию Украины в Курской области РФ. Это следует из заявлений генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в интервью газете Welt am Sonntag, обнародованном на сайте издания в субботу, 31 августа.

При этом Йенс Столтенберг признал, что наступление ВСУ под Курском связано с риском, как и все другие военные операции. „Но решать, как защищать себя, должна сама Украина“, - резюмировал он.

Наступление ВСУ под Курском

В то же время он опроверг утверждения Кремля о том, что НАТО была в курсе готовящегося наступления Украины на территории РФ. „Украина не обсуждала заранее с НАТО свои планы по наступлению в Курской области, - заверил он. - С этой точки зрения НАТО не играла в нем никакой роли“.