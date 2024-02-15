Столтенберг: НАТО поставит Украине миллион дронов

"Группа членов Альянса собирается вместе с целью доставить в Украину миллион беспилотников", - сказал он.

Он также подчеркнул, что вместе члены НАТО предоставляют 99 процентов всей военной помощи Украине.

Генсек подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине 75 млрд долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи. Другие члены и партнеры НАТО предоставили Украине более 100 млрд долларов США.