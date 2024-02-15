Столтенберг: НАТО поставит Украине миллион дронов

 
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Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
ФОТО: AFP/ Scanpix

Группа членов НАТО обязалась поставить Украине миллион дронов, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны НАТО, передает корреспондент Delfi.

"Группа членов Альянса собирается вместе с целью доставить в Украину миллион беспилотников", - сказал он.

Он также подчеркнул, что вместе члены НАТО предоставляют 99 процентов всей военной помощи Украине.

Генсек подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине 75 млрд долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи. Другие члены и партнеры НАТО предоставили Украине более 100 млрд долларов США.

Напомню, Великобритания и Латвия возглавят "коалицию дронов" в рамках которой Украина получит беспилотников на 250 млн долларов.

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