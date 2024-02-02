Столтенберг: НАТО делает Соединенные Штаты сильнее и безопаснее

Столтенберг подчеркнул, что увеличение расходов союзников на оборону не только приведет к укреплению национального потенциала, но и будет способствовать расширению сотрудничества в рамках НАТО.

Он указал на все более глобальный характер угроз и вызовов безопасности, отметив: что "НАТО реагирует на них, потому что мы должны делать это вместе. Хорошая новость заключается в том, что мы видим, что НАТО отвечает таким образом, который, на самом деле, продолжает демонстрировать, что НАТО - наиболее успешный и сильнейший Альянс в истории. И мы реагируем также, помогая Украине”.