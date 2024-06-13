Столтенберг: Члены НАТО должны пресекать действия шпионов РФ

Агентство AFP отмечает, что датский общественный вещатель DR и другие европейские СМИ недавно публиковали информацию о российском фонде „Правфонд“, который действует на территории 48 стран мира и помогает Кремлю финансировать свои проекты за рубежом. Согласно утечкам документов, на которые ссылается DR, „Правфонд“ подозревается в финансировании дезинформационных проектов.

Борьба с российскими шпионами в ЕС

Как заявлял в интервью DW в конце апреля глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), Россия „постоянно“ проводит шпионскую и диверсионную деятельность в ущерб интересам ФРГ. Хальденванг уточнил, что подобную деятельность осуществляют не только собственные агенты РФ, но и люди, которые „работают под прикрытием и приезжают в Германию как бизнесмены, журналисты или ученые, но на самом деле занимаются шпионажем в пользу России“.