Стокгольм преобразит свой центр с помощью запрета на использование автомобилей

По словам Стрёмгрена, именно в этих районах автомобили в основном осуществляют доставку. Переход на электромобили позволит не только повысить экологичность, но и сделать доставку более тихой, а значит, она сможет осуществляться круглосуточно, добавил он.

Запрет на использование автомобилей распространяется на 20 кварталов в центре Стокгольма, включая улицы в районе Кунгсгатан, Биргер Ярлсгатан, Хамнгатан и Свеаваген.

Где в Стокгольме будут запрещены автомобили с двигателем внутреннего сгорания?

"В Стокгольме каждый должен иметь возможность дышать воздухом и не болеть", - написал член дорожного совета и депутат Ларс Стрёмгрен на сайте X (бывшем Twitter). Он уже представляет себе город с "местами для отдыха на открытом воздухе и большим количеством пространства для пеших и велосипедных прогулок". Это первый случай, когда в стране вводятся столь жесткие экологические правила для автомобилей.

Столица Швеции вводит запрет на использование бензиновых и дизельных автомобилей в центре города с целью снижения уровня загрязнения и сокращения выбросов.

После вступления в силу запрета в конце 2024 года в этой зоне будет разрешено движение только электромобилей (EV) и газовых автомобилей с низким уровнем выбросов. Также будет разрешено движение подключаемых гибридных грузовых автомобилей.

Запрет не распространяется на автомобили экстренных служб и автомобили, имеющие разрешение для инвалидов.

Зона площадью 180 тыс. кв. м может быть расширена по результатам обсуждения в начале 2025 года.

Первоначально планировалось ввести ее и в Гамла-Стане - Старом городе, но от этих планов отказались. Вместо этого район станет в значительной степени пешеходной "городской экологической зоной", откуда уберут 130 парковочных мест, чтобы освободить площадь для пешеходов и велосипедистов, сообщает шведская телекомпания SVT Nyheter.

Стокгольм собирается позеленеть

Партия зеленых Швеции (Miljöpartiet), входящая в "красно-зеленую" коалицию, разработала планы по превращению Стокгольма к 2030 году в экологически чистый город.