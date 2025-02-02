Стейк, курицу и морепродукты разогревать в микроволновке нельзя. И вот почему

Продукты, богатые витамином С

Поскольку витамин С - это водорастворимый витамин, который очень чувствителен к нагреванию, не готовьте в микроволновке продукты, богатые этим витамином. „Витамин С разрушается и уничтожается под воздействием тепла, объясняет Хольтцер. К продуктам, богатым витамином С, относятся брокколи, перец, ягоды и зеленые листовые овощи. Чтобы сохранить целостность витамина С в этих продуктах, я рекомендую есть их сырыми как можно чаще“.

Курица

С точки зрения пищевой безопасности повторное разогревание куриного мяса обычно совершенно безопасно „Однако с точки зрения контроля качества я бы не советовала повторно разогревать курицу“, - говорит она. „Когда курица после приготовления хранится в холодильнике, жир в мясе может окислиться, что может изменить химическую структуру курицы и, следовательно, вкус. При повторном разогреве курицы влага, которая была в ней, испаряется, придавая курице неприятный вкус и текстуру“. Вместо этого Хольтцер советует использовать оставшуюся курицу в других рецептах, не требующих повторного разогрева, например, в салатах или сэндвичах.