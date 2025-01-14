2025.01.14 10:08

"Старший брат следит за тобой". Теперь — с британских монет номиналом 2 фунта

 
BBC Russian
На реверсе монеты изображен всевидящий глаз из романа «1984»
На реверсе монеты изображен всевидящий глаз из романа «1984»
ФОТО: AP / Scanpix

Британский Королевский монетный двор выпустил монету номиналом два фунта, которая будет посвящена 75-летию со дня смерти писателя Джорджа Оруэлла.

Джорджа Оруэлла.

На реверсе монеты изображен глаз, вокруг которого — самая известная цитата из антиутопии Оруэлла „1984“: „Старший брат смотрит на тебя“.

Ребро юбилейной монеты украшено еще одной знаменитой цитатой из этого романа: „Есть правда и есть неправда“.

Автор дизайна Генри Грей говорит, что его работа вдохновлена не только произведением Оруэлла, но и современными технологиями, некоторые из которых сделали реальными предсказания писателя.

„Это похоже на объектив камеры, который на тебя все время смотрит, не моргая, — сказал Грей. — Сейчас в наших домах повсюду есть телефоны и камеры, рекламщики слушают наши разговоры через телефоны, так что мы не можем не замечать, что за нами постоянно следят. И именно об этом был написан роман „1984““.

„Он о жизни в условиях, когда все находится под наблюдением, а на людей постоянно давят, чтобы они соглашались с порядком вещей“.

Монету можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора, начиная с 15 января.

Джордж Оруэлл (чье настоящее имя было Эрик Артур Блэр) умер 21 января 1950 года в возрасте 46 лет.

Роман „1984“ был опубликован в 1949 году и стал самым известным произведением Оруэлла, в нем описано тоталитарное общество, одновременно напоминающее и Советский Союз, и нацистскую Германию. В СССР роман был запрещен.

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