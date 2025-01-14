"Старший брат следит за тобой". Теперь — с британских монет номиналом 2 фунта

Автор дизайна Генри Грей говорит, что его работа вдохновлена не только произведением Оруэлла, но и современными технологиями, некоторые из которых сделали реальными предсказания писателя.

„Это похоже на объектив камеры, который на тебя все время смотрит, не моргая, — сказал Грей. — Сейчас в наших домах повсюду есть телефоны и камеры, рекламщики слушают наши разговоры через телефоны, так что мы не можем не замечать, что за нами постоянно следят. И именно об этом был написан роман „1984““.