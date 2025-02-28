Стармер в Вашингтоне: приглашение Трампу от короля и попытки добиться гарантий защиты от России

Сам Зеленский в пятницу также встретится с Трампом, о чем тот вспомнил во время встречи со Стармером. Трамп сказал, что они с Зеленским подпишут соглашение о разработке украинских запасов критически важных минералов (Трамп их неточно называет „редкоземельными“); украинская сторона настаивает, что в соглашение в какой-то форме должны быть включены американские гарантии безопасности, но к среде действительно выражала готовность подписать рамочное соглашение.

Стармер взял на себя роль „моста“ между США и европейскими союзниками, пользуясь тесными связями Великобритании с теми и другими. Он говорил, что в ходе своего визита постарается донести до Трампа необходимость долгосрочного соглашения с Россией, которое та не сможет нарушить. В воскресенье в Лондоне пройдет саммит с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

Стармер после этого несколько раз публично говорил, что считает Зеленского демократически избранным лидером, а приостанавливать выборы на время войны совершенно разумно, и Соединенное Королевство в годы Второй мировой войны тоже так делало.

Визиту Владимира Зеленского в Вашингтон предшествовала публичная перепалка. Одним из ее эпизодов был пост Трампа в его собственной соцсети Truth Social, в котором он назвал украинского президента „диктатором без выборов “.

Трамп, известный своим сентиментальным отношением к британской монархии, тут же сказал, что с радостью принимает приглашение.

В начале встречи Стармер передал Трампу приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с уже вторым для него государственным визитом. В письме говорилось, и Стармер это повторил, что подобное приглашение президенту США – это беспрецедентный жест.

„У нас в Соединенном Королевстве уже очень давно есть свобода слова“, — парировал Стармер, в прошлом правозащитный адвокат. Он подчеркнул, что так оно останется и в будущем.

На встрече всплыла еще одна тема, способствовавшая росту непонимания между европейцами и администрацией Трампа: присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс вставил реплику о том, что в Великобритании имеются некие „ущемления“ свободы слова. Он не привел никаких доказательств.

„Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать“, — ответил Трамп.

Чтобы не допустить нарушений режима прекращения огня со стороны России ряд европейских стран, прежде всего Великобритания и Франция, предлагают разместить в Украине свой воинский контингент, призванный помочь Украине в случае нового нападения России. Трамп несколько раз высказывался в поддержку этой идеи, однако отказывался давать гарантии со стороны США. Стармер, со своей стороны, неоднократно говорил, что гарантии поддержки такого контингента со стороны США необходимы.

Европейские страны, в том числе Великобритания , говорят, что не доверяют Путину и не готовы полагаться на его обещания соблюдать любое возможное мирное соглашение. Стармер в начале встречи подчеркнул, что любое решение конфликта должны быть долгосрочным.

„Но если им будет нужна помощь, я всегда буду с ними, окей? Я всегда будут с ними — но им не нужна помощь“, — добавил Трамп.

„Вы знаете, я всегда замечал за британцами, что им помощь особенно не нужна. — ответил Трамп. — Они сами очень хорошо справляются. Это звучит так, как будто я уклоняюсь от ответа, но я не уклоняюсь. Британцы — невероятные солдаты, это невероятная армия, и она сама о себе позаботится“.

В четверг Трампу в присутствии Стармера задали гипотетический вопрос, будут ли США помогать британским войскам, если они будут дислоцированы в Украине и подвергнутся нападению со стороны России.

Также Трамп повторил свою ранее высказанную мысль, что соглашение о разработке украинских минералов само по себе послужит гарантией безопасности, поскольку никакая страна не посмеет покушаться на американские интересы.

Стармеру тогда же задали вопрос, насколько продвинулись его переговоры о гарантиях (backstop) поддержки США для потенциального европейского миротворческого контингента в Украине. Тот ответил, что обсуждение с Трампом было „продуктивным“, но сначала должна быть „сделка“, и нужно продолжать обсуждать, как сделать так, чтобы эта сделка не могла сорваться.

Трамп ответил, что он „поддерживает ее“, но не думает, что „у нас будет какие-то причины для нее“.

Уже после переговоров за закрытыми дверями со Стармером Трампа спросили, поддерживает ли он 5-ю статью Североатлантического договора (гласящую, что нападение на одного из членов НАТО равносильно нападению на всех).

Можно ли доверять Путину?

Уже не в первый раз, Трамп высказался в том смысле, что он склонен верить Путину на слово.

„Я знаю его уже долгое время и ... Я не верю, что он нарушит свое слово. Я... когда мы заключим сделку, я думаю, что она будет держаться“, — сказал Трамп.

В ответ на вопрос, почему британский премьер Кир Стармер, в отличие от него, не доверяет Владимиру Путина, Дональд Трамп сказал „доверяй, но проверяй“.