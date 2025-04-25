Стармер рассказал о представленном в Лондоне мирном плане

В пунктах 1 и 2 говорится, что любое мирное соглашение должно было „основано на международном праве, а не на капитуляции“, там же содержится конкретная отсылка к Тайваню и Китаю. Кроме того, в документе подчеркивается важность четких „гарантий безопасности“ для достижения мирного соглашения, по которому Украина уступит России территории - даже если это произойдет на временной основе.