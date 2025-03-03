Стармер после саммита в Лондоне объявил о четырех шагах по оказанию помощи Украине

„Я не согласен с тем, что США — ненадежный союзник, нет двух столь тесно связанных друг с другом стран“, — сказал премьер, отвечая на вопросы прессы. По его словам, участники саммита исходили из того, что „это план, над которым мы работаем вместе с США и при поддержке США. Именно поэтому я говорил с Трампом вчера вечером“.