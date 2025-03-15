Стармер: Нельзя позволить Путину играть с планами перемирия

Если же Москва откажется от мирных переговоров, то „мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны“, подчеркнул глава британского правительства. „Я думаю, что у нас есть ряд возможностей сделать это вместе“, - сказал Стармер, обращаясь к участникам видеоконференции, в которой принимают участие лидеры стран ЕС и представители НАТО.