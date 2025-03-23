Стармер: ЕС должен быть лидером в сфере безопасности Киева

При любом мирном соглашении без надежных договоренностей в сфере безопасности Украина будет уязвима для возможных будущих вторжений со стороны России. Европа должна взять на себя лидирующую роль в обеспечении таких договоренностей. Такое заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера газета The New York Times цитирует в воскресенье, 23 марта.
„Я не доверяю (президенту РФ Владимиру. - Ред.) Путину и поэтому отношусь ко всему, что он говорит, с некоторой долей осторожности, - приводят журналисты слова Стармера. - Мы знаем, что произойдет, если не будет договоренностей о безопасности, а именно: он нарушит сделку в свое время“.
Вопрос о западных миротворцах в Украине
Великобритания и Франция - единственные к сегодняшнему дню европейские страны, которые открыто высказали готовность направить в Украину миротворческие войска в случае достижения соглашения о перемирии, напоминает NYT.
Между тем сам Стармер в середине марта заявил, что готовность послать своих военнослужащих для участия в миротворческой миссии в Украине изъявили более 30 государств. „Возможности участия будут разными, но это будут значительные силы, значительное число стран предоставит войска, а еще большее число государств внесет свой вклад другими способами“, - цитировали тогда главу правительства Соединенного Королевства телеканал Sky News и агентство AFP.
Правительство Германии ранее, в феврале, подчеркивало, что считает обсуждение вопроса об отправке миротворцев в Украину „преждевременным“.
Со своей стороны Россия неоднократно заявляла, что не согласится с размещением солдат стран НАТО в Украине. Москва считает „неуместным и абсурдным“ обсуждение возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину в случае прекращения огня, говорил в интервью изданию „Известия“ замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, России „абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве“.