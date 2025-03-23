Стармер: ЕС должен быть лидером в сфере безопасности Киева

Между тем сам Стармер в середине марта заявил, что готовность послать своих военнослужащих для участия в миротворческой миссии в Украине изъявили более 30 государств. „Возможности участия будут разными, но это будут значительные силы, значительное число стран предоставит войска, а еще большее число государств внесет свой вклад другими способами“, - цитировали тогда главу правительства Соединенного Королевства телеканал Sky News и агентство AFP.

Со своей стороны Россия неоднократно заявляла, что не согласится с размещением солдат стран НАТО в Украине. Москва считает „неуместным и абсурдным“ обсуждение возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину в случае прекращения огня, говорил в интервью изданию „Известия“ замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, России „абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве“.