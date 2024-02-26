"Станет 32 союзником": Венгрия ратифицировала заявку Швеции в НАТО

 
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Vengrija ratifikavo Švedijos paraišką dėl narystės NATO
Vengrija ratifikavo Švedijos paraišką dėl narystės NATO
ФОТО: Scanpix

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции о вступлении в НАТО, сообщил портал 444.hu. Эта страна была последней, не одобрившей заявку.

118 голосов было “за”, 6 парламентариев проголосовали против.

Это решение поприветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал генсек.

Напомним, Швеция и Финляндия - после десятилетий нейтральности - подали свои заявки на вступление в НАТО с началом полномасштабной войны России против Украины. Финляндию приняли в Альянс прошлой весной. Ратификацию заявки Швеции затягивали Турция и Венгрия.

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