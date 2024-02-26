"Станет 32 союзником": Венгрия ратифицировала заявку Швеции в НАТО

118 голосов было “за”, 6 парламентариев проголосовали против.
Это решение поприветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал генсек.
Напомним, Швеция и Финляндия - после десятилетий нейтральности - подали свои заявки на вступление в НАТО с началом полномасштабной войны России против Украины. Финляндию приняли в Альянс прошлой весной. Ратификацию заявки Швеции затягивали Турция и Венгрия.